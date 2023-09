Club der Besten Warum das Klassentreffen der Medaillengewinner wichtig für den Sport ist

Für sie selbst geht es in der neuen Saison auch darum, mit dem Frauen-Skispringen den nächsten Schritt zu gehen. Erstmals gibt es in diesem Winter am 30. Dezember und an Neujahr die Two-Nights-Tour mit Wettkämpfen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf. Die Vierschanzentournee findet immer noch nicht für die Frauen statt. „Trotzdem wird das für mich gerade mit dem Heimspringen in Oberstdorf ein Highlight“, sagt Schmid. Und zum Skifliegen geht es in diesem Winter zweimal. „Die 200 Meter zu überfliegen, ist ja noch mein großes Ziel“, sagt die 27-Jährige, die weiß, dass sie und ihre Kolleginnen aber noch weiter für mehr Geschlechtergerechtigkeit im Skispringen kämpfen müssen. „Ich werde nicht damit aufhören, meine Meinung zu sagen“, sagt Schmid.