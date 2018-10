Claudia Pechstein scheitert mit CAS-Beschwerde vor Europäischem Gerichtshof

Straßburg Claudia Pechstein ist mit ihrer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gescheitert. Die Eisschnellläuferin war gegen den Internationalen Sportgerichtshof CAS vorgegangen - wegen angeblich fehlender Unabhängigkeit.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS geht gestärkt aus einem Verfahren um die Doping-Sperre von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hervor. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte attestierte dem CAS am Dienstag in dem Fall keinen Mangel an Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit (Beschwerdenummer 67474/10). Damit hat Pechstein mit ihrer Beschwerde vor dem Straßburger Gericht eine Teilniederlage erfahren.

Die Straßburger Richter argumentieren in ihrem Urteil, über Pechsteins Fall hätten drei Schiedsrichter entschieden, die aus einer Liste mit fast 300 Kandidaten ausgewählt worden seien. Die Sportlerin habe keine Argumente vorgebracht, die grundsätzliche Zweifel an der Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit der Richter auf dieser Liste hätten rechtfertigen können, urteilte das Menschenrechtsgericht. Von den drei Richtern in ihrem Verfahren habe Pechstein darüber hinaus nur Zweifel an einem einzigen geäußert, dem Vorsitzenden - ohne ihre Vorwürfe jedoch ausreichend zu belegen.