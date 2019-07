CHIO : Vielseitigkeit in Aachen ohne deutsche Meisterin Krajewski

Vielseitigkeit in Aachen ohne deutsche Meisterin Krajewski

Aachen Der CHIO in Aachen muss ohne die deutschen Meisterin Julia Krajewski und ihr Pferd Samourai du Thot stattfinden. Der Wallach verletzte sich Anfang der Woche am Fuß.

Rückschlag für die deutsche Meisterin Julia Krajewski auf dem Weg zur EM der Vielseitigkeitsreiter Ende August in Luhmühlen: Wegen einer Fußverletzung ihres Championatspferdes Samourai du Thot sagte die Junioren-Bundestrainerin am Mittwoch ihren Start beim CHIO in Aachen ab.