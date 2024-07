“Das ist jetzt die Krönung“ Springreiter Thieme feiert Sieg im Großen Preis des CHIO

Als Titelverteidiger ritt Marcus Ehning in das riesige Stadion. Doch der 50 Jahre alte Routinier konnte nicht wie beim Triumph im Vorjahr mit Stargold einreiten, der nach einer Verletzung im Aufbautraining ist. Mit Coolio blieb er in der ersten Runden ohne Fehler, kam jedoch am Ende nur auf Rang 14, weil er beim letzten Sprung des zweiten Umlaufs einen Abwurf hatte. „Das ist ein relativ neues Pferd“, sagte Ehning: „Er geht zum ersten Mal solch einen Großen Preis.“ Einen schweren Parcours wie Aachen „sind wir auch noch nicht gesprungen“. Sein Fazit: „Ich freue mich riesig, dass ich die erste Runde null war.“