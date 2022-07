Peta fordert Verbot : Reitsport nach Tod von Allstar B im Kreuzfeuer

Aachen Der Tod des britischen Vielseitigkeitspferdes Allstar B nach einer Verletzung beim CHIO in Aachen wird die ewige Debatte um Für und Wider der Reiterei wieder in Gang setzen. Tierrechtler fordern erneut ein Verbot.

Die Bilder sind schrecklich. Auf drei Beinen steht Allstar B neben dem Hindernis, das linke Vorderbein setzt der Hengst nicht mehr auf. Um ihn herum wuseln zahlreiche Helfer und seine völlig geschockte Reiterin, die britische Weltmeisterin Rosalind Canter. Ein weißer Sichtschutz wird in aller Eile aufgestellt, das Pferd dann behutsam in einen Transporter geführt und in eine Aachener Tierklinik gebracht. Wenige Stunden später die traurige Gewissheit: Allstar B ist tot.