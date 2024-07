Dritter Erfolg Dressurreiterin Werth siegt beim CHIO auch in der Kür

Am Sonntagnachmittag will der Dressur-Ausschuss das Team für die Olympischen Spiele bekanntgeben. Die Nominierung von Werth und Wendy scheint nach den Ritten in Aachen nur noch Formsache zu sein. Ihr Ticket sicher hat bisher nur Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera. Die Doppel-Olympiasiegerin von Tokio musste in Aachen nicht mehr antreten.