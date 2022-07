Sieg im Preis von NRW : Ward gewinnt zweites Topspringen beim CHIO in Aachen

Aachen Der zweimalige Mannschafts-Olympiasieger McLain Ward (USA) ist beim CHIO in Aachen das Maß der Dinge. Auf dem 13-jährigen Wallach Contagious gewann Ward am Freitag auch das zweite Topspringen der Turnierwoche um den Preis von NRW.

Aufmerksamer Beobachter war Bundestrainer Otto Becker, der an seiner Equipe für die WM im August in Herning/Dänemark bastelt. So gut wie gesetzt ist Europameister Andre Thieme (Plau am See) mit seiner Stute Chakaria. „Ich bin gesegnet mit diesem ganz besonderen Pferd“, sagte Thieme am Freitag. Mit dem Sieg im Nationenpreis sei für ihn ein ewiger Traum in Erfüllung gegangen: „Jetzt ist es mir fast schon egal, wie die Nummer am Sonntag läuft.“