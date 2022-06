Zeitplan, Highlights, Stars und Preisgeld : Das müssen Sie zum CHIO 2022 wissen

Aachen Am 24. Juni beginnt der CHIO 2022 in Aachen. Was die Höhepunkte bei Deutschlands renommiertestem Reitsport-Event sind, wann was wo stattfindet, welche Stars dabei sind und wo Sie Wettbewerbe im TV verfolgen können – alle wichtigen Infos zum CHIO.

2020 musste der CHIO wegen der Pandemie ausfallen, 2021 fand er zu ungewohnter Zeit im September statt – 2022 kehrt Deutschlands wohl renommiertestes Reitsport-Event an seinen angestammten Platz im Sommer zurück. Die Weltklasse versammelt sich ab Ende Juni einmal mehr für zehn Tage in der Aachener Soers. Es geht um Wettkämpfe auf höchstmöglichem Niveau, viel Prestige und eine Menge Preisgeld.

Was ist der CHIO?

CHIO steht für Concours Hippique International Officiel, im Deutschen etwa: Internationaler Offizieller Pferdesport-Wettbewerb. Ein CHIO muss Prüfungen in mehreren Disziplinen enthalten und wird vom Weltreiterverband FEI ausgetragen. Jedes FEI-Mitgliedsland darf jährlich einen CHIO ausrichten. Der deutsche CHIO findet in Aachen statt. Veranstalter ist der Aachen-Laurensberger Rennverein. Das Turnier existiert seit 1924.

Wann und wo findet der CHIO 2022 statt?

Der CHIO 2022 findet vom 24. Juni bis 3. Juli in Aachen statt.

Welche Disziplinen werden beim CHIO 2022 ausgetragen?

Beim CHIO 2022 gibt es insgesamt fünf Disziplinen: Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Voltigieren und Wettbewerbe für Vierspänner.

Wann und wo finden die Wettbewerbe beim CHIO 2022 statt?

Die Voltigierer tragen ihre Wettbewerbe von Freitag, 24. Juni, bis Sonntag, 26. Juni, in der Albert-Vahle-Halle aus.

tragen ihre Wettbewerbe von Freitag, 24. Juni, bis Sonntag, 26. Juni, in der Albert-Vahle-Halle aus. Die Wettbewerbe der Springreiter finden von Samstag, 25. Juni, bis Sonntag, 3. Juli, im Hauptstadion statt.

finden von Samstag, 25. Juni, bis Sonntag, 3. Juli, im Hauptstadion statt. Die Dressur richtet ihre Wettbewerbe von Mittwoch, 29. Juni, bis Sonntag, 3. Juli, im Deutsche-Bank-Stadion aus.

richtet ihre Wettbewerbe von Mittwoch, 29. Juni, bis Sonntag, 3. Juli, im Deutsche-Bank-Stadion aus. Die Vielseitigkeit findet von Freitag, 1. Juli, bis Samstag, 2. Juli statt. Die Dressur wird am 1. Juli im Deutsche-Bank-Stadion ausgetragen, das Springen am 1. Juli im Hauptstadion und der Geländeritt am 2. Juli in der Geländestrecke in der Aachener Soers.

findet von Freitag, 1. Juli, bis Samstag, 2. Juli statt. Die Dressur wird am 1. Juli im Deutsche-Bank-Stadion ausgetragen, das Springen am 1. Juli im Hauptstadion und der Geländeritt am 2. Juli in der Geländestrecke in der Aachener Soers. Die Vierspänner richten ihre Wettbewerbe von Donnerstag, 30. Juni, bis Sonntag, 3. Juli, im Fahrstadion, auf der Marathonstrecke in der Aachener Soers und im Hauptstadion aus.

Was sind die Highlights beim CHIO 2022?

Zu den Highlights bei CHIO 2022 zählen:

Sonntag, 26. Juni - Voltigieren , Albert-Vahle-Halle, 15 bis 16.50 Uhr: Nationenpreis

, Albert-Vahle-Halle, 15 bis 16.50 Uhr: Nationenpreis Mittwoch, 29. Juni - Springen , Hauptstadion, 18.30 bis 21.40 Uhr: Turkish-Airlines-Preis von Europa, Springprüfung mit zwei Umläufen unter Flutlicht.

, Hauptstadion, 18.30 bis 21.40 Uhr: Turkish-Airlines-Preis von Europa, Springprüfung mit zwei Umläufen unter Flutlicht. Donnerstag, 30. Juni - Springen , Hauptstadion, 19.30 bis 22.30 Uhr: Mercedes-Benz-Nationenpreis, Wanderpreis der Bundesrepublik Deutschland, Mannschafts-Springprüfung mit zwei Umläufen unter Flutlicht

, Hauptstadion, 19.30 bis 22.30 Uhr: Mercedes-Benz-Nationenpreis, Wanderpreis der Bundesrepublik Deutschland, Mannschafts-Springprüfung mit zwei Umläufen unter Flutlicht Samstag, 2. Juli - Vielseitigkeit , Geländestrecke Soers und Hauptstadion, 9.30 bis 12.25 Uhr: SAP-Cup, Teilprüfung Gelände

, Geländestrecke Soers und Hauptstadion, 9.30 bis 12.25 Uhr: SAP-Cup, Teilprüfung Gelände Samstag, 2. Juli - Dressur , Deutsche Bank-Stadion, 8.30 bis 14.35 Uhr: Meggle-Preis, Grand Prix Spécial CDIO5*, Wertungsprüfung für den Lambertz-Nationenpreis

, Deutsche Bank-Stadion, 8.30 bis 14.35 Uhr: Meggle-Preis, Grand Prix Spécial CDIO5*, Wertungsprüfung für den Lambertz-Nationenpreis Sonntag, 3. Juli - Springen, Hauptstadion, 14.30 bis 17.55 Uhr: Rolex Grand Prix, Der Große Preis von Aachen, Springprüfung mit zwei Umläufen und Stechen

Wer sind die Stars beim CHIO 2022?

Sobald die Meldelisten vorliegen, informieren wir Sie an dieser Stelle über die namhaftesten Starter beim CHIO 2022.

Welches Preisgeld wird beim CHIO 2022 ausgeschüttet?

2022 werden beim CHIO 2022 insgesamt über alle Wettbewerbe und Prüfungen 3,433 Millionen Euro an Preisgeldern vergeben. Der Etat des CHIO 2022 liegt bei 20 Millionen Euro.

2021 war allein im Springreiten das Preisgeld bei den großen Springprüfungen verdoppelt worden. So war der abschließende Große Preis von Aachen am Sonntagnachmittag mit einer Millionen Euro dotiert – genauso wie der Nationenpreis am Donnerstagabend zuvor. Insgesamt wurden beim Springreiten beim CHIO 2021 Preisgelder in Höhe von fast 2,7 Millionen Euro ausgeschüttet.

Wo wird der CHIO 2022 im TV und im Stream übertragen?

Der WDR überträgt zahlreiche Highlights live. Hier finden Sie die genauen Übertragungszeiten.

Zeitplan des CHIO 2022

Die zehn CHIO-Tage sind vollgepackt mit Prüfungen in den einzelnen Disziplinen. Oftmals finden Wettbewerbe parallel statt. Um da den Überblick zu behalten, ist ein Blick in den Zeitplan unerlässlich.

Hier finden Sie den kompletten Zeitplan des CHIO 2022

(klü)