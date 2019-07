Farrington gewinnt Großen Preis von Aachen : Deußer fehlen 37 Hundertstel zum Sieg

Aachen Kent Farrington hat den Großen Preis von Aachen gewonnen. Der Springreiter aus den USA setzte sich auf Gazelle im Stechen hauchdünn gegen Daniel Deußer durch.

Der Amerikaner Kent Farrington mit Gazelle hat den Großen Preis der Springreiter zum Abschluss des CHIO in Aachen gewonnen. Farrington siegte im Stechen vor dem Weltranglistenvierten Daniel Deußer mit Tobago und dem Briten Ben Maher mit Explosion. Deußer fehlten am Ende nur 37 Hundertstel zum Sieg. Weltmeisterin Simone Blum kam als zweitbeste Deutsche mit ihrer Erfolgsstute Alice hinter dem Briten Ben Maher auf Explosion auf den vierten Rang. Beide Paare hatten jeweils einen Abwurf.

Vorjahressieger Marcus Ehning hatte schon nach der ersten Runde keine Chance auf eine Wiederholung des Erfolges. Am letzten Sprung kassierte der 45-Jährige aus Borken mit Funky Fred einen Abwurf. Ehning kam am Ende auf Rang 20. Auch Christian Ahlmann (Marl) mit Clintrexo und Hendrik Sosath (Lemwerder) mit Lady Lordana scheiterten an derselben Stelle.