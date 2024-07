Beim Großen Preis des CHIO Kuriose Panne bei Zeitmessung in Aachen – und das kam dabei heraus

Ausgerechnet beim Höhepunkt des größten Reitturniers der Welt hat es eine Panne bei der Zeitmessung gegeben. Die Abweichung im Großen Preis in Aachen betrug beim Ritt des US-Amerikaners McLain Ward im Stechen mit seinem Pferd Ilex beachtliche 1,16 Sekunden. Glück im Unglück für den Veranstalter: Trotz der großen Differenz zwischen der am vorigen Sonntag zunächst ermittelten und der tatsächlichen Zeit muss die Platzierung nicht geändert werden. André Thieme aus Plau am See mit Chakaria gewann vor Ward mit Ilex – mit einem nachträglich ermittelten Vorsprung von nur 0,09 Sekunden.