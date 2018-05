"Buschreiterin" Sandra Auffarth wird Dritte bei Springderby-Premiere

Überraschung in Hamburg

Hamburg "Fremdgegangen" und dabei fast gewonnen: Gleich bei ihrer Springderby-Premiere in Hamburg hat Vielseitigkeits-Weltmeisterin Sandra Auffarth die Spezialisten mit einem dritten Platz düpiert.

Zwei winzige Unachtsamkeiten kurz vor dem Ziel entschieden gegen die 31-Jährige aus Ganderkesee, der die schnellste Runde gelang. "Unser Absprung hat nicht ganz gepasst", sagte Auffarth, die mit ihrem Derbypferd La Vista nun wohl öfter in die Hansestadt kommen wird: "Ich glaube, wir haben hier ein paar gute Jahre vor uns."

Viele weit prominentere Siegkandidaten ritten weit am Stechen vorbei. So leistete sich Lokalmatadorin Janne-Friederike Meyer-Zimmermann aus Pinneberg mit Anna ebenso zwei Fehler wie Ex-Weltmeister Dermott Lennon aus Irland mit Gelvins Touch. Vorjahressieger Pato Muente aus Slowenien musste im Sattel von Catch the Dollar sogar aufgeben.