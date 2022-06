Rekorde unter Laborbedingungen : Blummenfelt und Matthews schaffen Fabelzeiten bei Triathlon-Show

Klettwitz Der Ironman-Champion setzt erneut Maßstäbe. In einem Rennen mit sehr eigenen Regeln gelingt ihm ein weiterer denkwürdiger Auftritt. Bei den Frauen kommt Katrin Matthews nach insgesamt 226 Kilometern schwimmend, radfahrend und laufend auch mit einer Fabelzeit ins Ziel.

Auch der Brite Joe Skipper blieb in 6:47:36 Stunden noch deutlich unter den sieben Stunden. Die Bestmarke bei einem Rennen unter den üblichen Bedingungen hielt auch Blummenfelt in 7:21:12 Stunden. Bei den Frauen durfte sich die britische Ironman-Vizeweltmeisterin Katrina Matthews nach 7:31:54 Stunden feiern lassen, Nicola Spirig aus der Schweiz schaffte die Strecke in 7:34:19 Stunden. Ziel war bei beiden, die Acht-Stunden-Marke zu knacken. Die Bestmarke bei einem Rennen unter üblichen Bedingungen - ohne Windschattenfahren und Tempomacher - stellte Chrissie Wellington 2011 bei der Challenge in Roth in 8:18:13 Stunden auf, am Sonntag bei der Ironman-EM in Hamburg triumphierte Laura Philipp 8:18:20 Stunden.