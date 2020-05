Turnier in Düsseldorf : Beachvolleyballer gründen „Beach Liga“

Köln Nach dem Fußball soll nun auch der Beachvolleyball aus der Corona-Zwangspause zurückkehren: Vom 13. Juni bis 12. Juli treten 16 Duos im Turniermodus gegeneinander an. Gespielt werden soll auf dem Gelände der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf.

Die deutschen Spitzenteams im Beachvolleyball haben eine Alternative zu den Ausfällen der World und European Tour gefunden. Vom 13. Juni an werden acht Männer- und acht Frauen-Teams auf dem Gelände der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf ihre nationalen Meister ausspielen, wie die am Mittwoch offiziell gegründete „Die Beach Liga“ mitteilte. Auf der Anlage des Arena-Sportparks in Düsseldorf kämpfen unter anderem die deutsche Meisterin Karla Borger und Vizemeister Sven Winter um die Titel.