Schlechteste WM-Bilanz seit 20 Jahren Deutsche Duos verpassen Viertelfinale bei Beachvolleyball-WM

Das ambitionierte Duo Laura Ludwig/Louisa Lippmann war bereits in der Runde der letzten 32 ausgeschieden. Damit steht kein deutsches Duo im Viertelfinale der Beachvolleyball-WM in Mexiko – für Deutschland die schlechteste Bilanz der vergangenen 20 Jahre. Dass kein deutsches Duo im Viertelfinale einer WM steht, gab es zuletzt 2003 in Rio de Janeiro.