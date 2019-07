Nachfolgerinnen von Ludwig/Walkenhorst : Kanadierinnen Pavan/Melissa gewinnen Beachvolleyball-WM

Hamburg Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes sind die neuen Beachvolleyball-Weltmeister. Die beiden Kanadierinnen schlugen im Finale in Hamburg die US-Amerikanerinnen Alexandra Klineman und April Ross.

Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes haben bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Hamburg den Titel bei den Frauen gewonnen. Das kanadische Duo bezwang am Samstag vor 12 000 Zuschauern im Stadion am Rothenbaum gegen die US-Amerikanerinnen Alexandra Klineman und April Ross mit 2:0 (23:21, 23:21). Die 1,96 Meter große Pavan setzte in den hart umkämpften Sätzen jeweils mit einem erfolgreichen Block den entscheidenden Punkt. Es ist der erste WM-Titel und die erste WM-Medaille im Sand überhaupt für Kanada.