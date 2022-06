Borger/Sude überzeugen : Guter Start für deutsche Frauen bei Beachvolleyball-WM

Rom Bei der Weltmeisterschaft in Rom spielen vier deutsche Frauen-Duos ums Weiterkommen. Zum Auftakt der Wettkämpfe verlor nur ein Beachvolleyball-Team aus Deutschland sein Spiel.

Die deutschen Frauen-Teams sind gut in die Beachvolleyball-WM in Rom gestartet. Von den vier Paaren verloren am Freitag nur die Stuttgarterinnen Chantal Laboureur und Sarah Schulz ihr Auftaktspiel. Die deutschen Meisterinnen unterlagen am Freitag in der Gruppe J den Französinnen Lézana Placette und Alexia Richard mit 1:2 (19:21, 21:15, 8:15). Ihre nächsten Gegnerinnen sind am Sonntag Alisha Stevens und Georgia Johnson aus Australien. Favoriten in der Gruppe sind die kanadischen Weltmeisterinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes.