Beachvolleyball-WM Ehlers/Wickler im Achtelfinale - Aus für Ludwig/Lippmann

Deutlich schlechter lief es für die ambitionierte Rio-Olympiasiegerin Ludwig und ihre Partnerin Lippmann. Wie schon zum Abschluss der Gruppenphase verlor das Duo gegen ein brasilianisches Team. Trotz Satzführung hieß es am Ende 1:2 (21:19, 20:22, 8:15) gegen Agatha Bednarczuk und Rebecca Cavalcanti. In Hamburg hatten Ludwig/Lippmann die Weltranglisten-29. noch glatt in zwei Sätzen geschlagen.