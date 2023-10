Gruppenphase der Beachvolleyball-WM Deutsches Duo Ehlers-Wickler ohne Satzverlust weiter

Die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler sind ohne Satzverlust in die K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft im mexikanischen Tlaxcala eingezogen. Das einzige deutsche Männerteam in der Konkurrenz besiegte am Montag in seinem dritten Vorrundenspiel die Amerikaner Chaim Schalk/Tri Bourne mit 22:20 und 21:16. Nach einigen Problemen im ersten Satz legten Ehlers/Wickler im zweiten Durchgang zu und feierten einen ungefährdeten Sieg.