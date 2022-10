Beachvolleyball: Walkenhorst setzt Karriere fort – aber verzichtet auf Olympia​

Die deutsche Beach-Volleyballerin Kira Walkenhorst bei den olympischen Spielen in Rio. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Berlin Ihre Karriere im Beachvolleyball wird Kira Walkenhorst zwar fortsetzen, auf die olympischen Spiele in Paris 2024 wird sie aber verzichten. Das gab die 31-Jährige am Freitag bekannt.

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst wird nicht bei den Sommerspielen 2024 in Paris teilnehmen. Wie die 31-Jährige am Freitag auf ihrem Instagram-Account bekannt gab, werde sie zwar „weiterhin Beachvolleyball“ spielen, sich dabei allerdings „auf die nationale Serie und einige internationale Turniere in der Gegend (sofern ich dort zugelassen werde) konzentrieren“.