Aus im Achtelfinale Beachvolleyballerin Ludwig verabschiedet sich von der EM-Bühne

Die deutschen Meisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann zogen dagegen souverän ins Viertelfinale ein. Die WM-Dritten von 2022 setzten sich in der Runde der besten 16 gegen Jagoda Sliwka und Aleksandra Wachowicz aus Polen mit 2:0 (21:15, 21:14) durch, im Turnierverlauf haben Müller/Tillmann noch keinen Satz verloren. In der Runde der besten acht treffen die beiden am Abend auf die Achtelfinal-Gegnerinnen von Ludwig/Lippmann. Die Lettinnen Graudina/Samoilova hatten in der vergangenen Woche bei den Olympischen Spielen in Paris noch für das Achtelfinal-Aus von Müller/Tillmann gesorgt.