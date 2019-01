Überraschender Rücktritt: Beach-Olympiasiegerin Walkenhorst beendet offenbar ihre Karriere

Kira Walkenhorst bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Berlin Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst beendet einem Medienbericht zufolge überraschend ihre Karriere. Ursprünglich wollte sie Anfang des Jahres ihr Comeback geben.

Wie die „Bild“-Zeitung am Sonntag auf ihrer Internetseite schrieb, wird die 28 Jahre alte Goldmedaillengewinnerin von Rio de Janeiro damit nicht mehr an der Seite ihrer sportlichen Partnerin Laura Ludwig antreten.

Walkenhorst hat seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Erst im Dezember musste sie ihr für Anfang des Jahres avisiertes Comeback verschieben. Das Management des Duos und der Deutsche Volleyball-Verband waren am Sonntagabend zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Seit 2013 spielte Walkenhorst an der Seite der vier Jahre älteren Ludwig. Gemeinsam gewannen sie unter anderem 2016 an der Copacabana Olympiagold, wurden ein Jahr später Weltmeisterinnen und zweimal als Mannschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet.