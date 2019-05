Drei-Sterne-Turnier in Kuala Lumpur : Erste Siege für Beachvolleyball-Duo Ludwig/Kozuch

Drei-Sterne-Turnier in Kuala Lumpur

Kuala Lumpur Der Start war noch misslungen. In Kuala Lumpr hat das neue Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Margareta Kozuch aber die ersten Siege gefeiert und stehen in der K.o.-Runde des Drei-Sterne-Turniers.

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig (33) und ihre neue Partnerin Margareta Kozuch (32) haben nach der missglückten Premiere auf der World Tour ihre ersten Siege gefeiert. Beim Drei-Sterne-Turnier in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur setzte sich das neue Vorzeigeduo gegen die Ukrainerinnen Inna und Iryna Machno sowie die Norwegerinnen Ingrid Lunde/Oda Ulveseth jeweils mit 2:0 durch und zogen in die erste K.o.-Runde ein. Ihre Gegnerinnen dort stehen noch nicht fest.

Ludwig/Kozuch hatten in der vergangenen Woche beim Turnier im chinesischen Xiamen ihren Einstand gegeben, waren aber trotz ansprechenden Leistungen nach zwei Niederlagen in den Gruppenspielen vorzeitig ausgeschieden.

Für Laura Ludwig sind es die ersten Auftritte nach der Geburt ihres Sohnes Teo Johnston. Kozuch, von 2010 bis 2014 fünfmal Hallen-Volleyballerin des Jahres, hatte im Januar nach dem Karriereende der langjährigen Erfolgspartnerin Kira Walkenhorst den Platz an Ludwigs Seite übernommen.

Die großen Ziele von Ludwig/Kozuch sind die Heim-WM vom 28. Juni bis 7. Juli in Hamburg, wo Ludwig ihren 2017 an der Seite von Walkenhorst gewonnenen Titel verteidigen möchte, und Olympia 2020 in Tokio.