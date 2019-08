Beachvolleyball-EM : Thole/Wickler scheiden im Viertelfinale aus

Die deutschen Beachvolleyballer Julius Thole (l.) und Clemens Wickler bei der EM in Moskau. Foto: AP/Pavel Golovkin

Moskau Die Beachvolleyball-EM geht ohne deutsche Teams weiter. Auch die Vize-Weltmeister Julius Thole und Clemens Wickler sind bereits ausgeschieden.

Die Vize-Weltmeister Julius Thole und Clemens Wickler sind bei der Beachvolleyball-EM in Moskau als letztes deutsches Team ausgeschieden. Das Duo aus Hamburg musste sich am Samstag im Viertelfinale den norwegischen Weltranglistenersten Anders Mol und Christian Sörum mit 0:2 (17:21, 15:21) geschlagen geben und verpasste den Einzug in die Vorschlussrunde.