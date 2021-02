Beachvolleyball-Duo boykottiert Turnier in Katar : Borger kritisiert Weltverband nach Startverzicht

Karla Borger und Julia Sude boykottieren das Beachvolleyball-Turnier in Katar. Der Grund ist die Kleidervorschrift. Nach ihrem Starzverzicht übt Borger Kritik am Volleyball-Weltverband. Beim deutschen Verband kann man den Schritt nachvollziehen.

Beach-Volleyballerin Karla Borger hat nach dem Startverzicht mit ihrer Teamkollegin Julia Sude beim World-Tour-Turnier im März in Katar Kritik am Weltverband geübt. „Wir hinterfragen, ob das nötig ist, dass man dort ein Turnier stattfinden lässt. Es ist definitiv etwas, was man hinterfragen muss“, sagte Borger am Montag dem Deutschlandfunk.