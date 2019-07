Baseball : Kepler stellt mit fünf Homeruns gegen einen Werfer MLB-Bestmarke ein

Cleveland Der deutsche Baseballspieler Max Kepler hat sich einen Platz in den Sportgeschichtsbüchern gesichert. Vor ihm waren nur zwei Schlagmännern so oft gegen den gleichen Pitcher erfolgreich.

Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler hat mit fünf Homeruns nacheinander gegen ein und denselben Werfer eine Bestmarke in der nordamerikanischen Eliteliga MLB eingestellt. Beim 6:2-Erfolg seiner Minnesota Twins am Samstag (Ortszeit) bei den Cleveland Indians gelangen dem 26-Jährigen zwei Homeruns bei At Bats gegen Trevor Bauer. Als At Bats werden die Duelle zwischen Werfer und Schlagmann bezeichnet. Schon beim Treffen der beiden Teams am 6. Juni waren Kepler drei Homeruns nach Duellen mit Bauer gelungen.