Reitsport : Gewinnen Sie Tickets für das Balve Optimum

Sönke Rothenberger, Deutsche Meisterin 2018 in der Dressur. Foto: dpa/Friso Gentsch

Balve Im sauerländischen Balve ermitteln die Spring- und Dressurreiter Mitte Juni ihre Deutschen Meister. Die Rheinische Post verlost insgesamt 14 Tageskarten für das Reitsportevent.

Am Wochenende 13. bis 16. Juni ermitteln die Spring- und Dressurreiter beim „Balve Optimum“ am Schloss Wocklum in Balve im Sauerland ihre Deutschen Meister. Gemeinsam mit dem Veranstalter verlost die Rheinische Post fünfmal zwei Tageskarten für den Freitag und zweimal zwei Karten für den Samstag.