Bahnrad-WM : Deutscher Vierer fährt Rekord und löst Olympia-Ticket

Roger Kluge (l) und Theo Reinhardt (r) aus Deutschland bei der Staffel-Übergabe. Foto: dpa/Piotr Nowak

Berlin Der deutsche Bahnrad-Vierer der Männer kann für die olympischen Spiele in Tokio planen. Am Mittwoch sicherte er sich bei WM in Berlin das Olympia-Ticket und einen deutschen Rekord.

Die deutschen Bahnrad-Asse sind erfolgreich in die Heim-WM in Berlin gestartet und haben ihr erstes Teilziel erreicht. Am Mittwoch fuhr der wiedererstarkte Vierer der Männer in der Qualifikation in 3:50,304 Minuten deutschen Rekord und löste zugleich das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio.

"Es ist eine Last abgefallen", sagte Bundestrainer Sven Meyer. Das Quartett Felix Groß (Feuchtwangen), Theo Reinhardt (Berlin), Nils Schomber (Neuss) und Domenic Weinstein (Villingen-Schwenningen) belegte den sechsten Rang und hat weiterhin die Chance auf Bronze. Eine überragende Leistung zeigten die mitfavorisierten Dänen, die in 3:46,579 Minuten für den ersten Weltrekord der WM sorgten.

Der Vierer der Frauen beendete die Qualifikation in 4:15,477 Minuten auf Rang sieben. Das Quartett mit Franziska Brauße (Öschelbronn), Lisa Brennauer (Durach), Lisa Klein (Saarbrücken) und Gudrun Stock (München) zeigte lange einen konstanten Lauf, ein Wechselfehler am Ende sorgte allerdings für Chaos. "Die Form stimmt eigentlich. Ich hoffe, dass wir zeigen können, was wir draufhaben", sagte Brennauer. Auch die Frauen starten im Sommer in Tokio.

(lt/sid)