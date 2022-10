Mit letzter Kraft zu Gold : Brauße rast aus Brennauers Schatten

Paris In einem dramatischen Verfolgungs-Rennen hat Franziska Brauße als Bahnrad-Weltmeisterin die Nachfolge der großen Lisa Brennauer angetreten.

Nach dem Rennen ihres Lebens wollte Franziska Brauße das nigelnagelneue Regenbogentrikot gar nicht mehr ausziehen. „Das bedeutet mir so viel“, sagte die neue Bahnrad-Weltmeisterin in der Einerverfolgung und schickte mit vor Stolz glühenden Wangen schöne Grüße an ihr großes Vorbild: „Den Titel von Lisa Brennauer zu übernehmen, ist total besonders für mich.“

In einem wahren Radsport-Krimi hatte Brauße am Samstagabend im Hexenkessel des Velodrome National vor den Toren von Paris den fließenden Übergang vollzogen. Brennauer (34) hatte im August nach dem EM-Silber in München ihre große Karriere beendet. Die gut zehn Jahre jüngere Brauße - gemeinsam Brennauer 2021 Olympiasiegerin in der Teamverfolgung - hielt dem Druck als Nachfolge-Führungskraft stand. Und den WM-Titel in Deutschland.