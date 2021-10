Drei deutsche Medaillen : Double für Olympiasiegerin Brennauer

Grenchen Olympiasiegerin, Weltmeisterin und nun Doppel-Europameisterin - Lisa Brennauer fährt von Erfolg zu Erfolg. Neben den Sieg der Allgäuerin kann das deutsche Team bei der Bahnrad-EM auch Silber für Pauline Grabosch und Bronze für Mieke Kröger bejubeln.

Lisa Brennauer aus Durach fährt weiter auf einer beispiellosen Erfolgswelle. Nach dem Olympia-Triumph in der Mannschaftsverfolgung und dem WM-Sieg in der Mixed-Staffel bei den Straßen-Titelkämpfen in Belgien feierte die 33-Jährige bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Grenchen am Freitag das Double. Nach dem Sieg am Mittwoch in der Mannschaftsverfolgung siegte die Allgäuerin am Freitag auch in der Einzelverfolgung und geht hoch motiviert und bestens gerüstet in die Bahn-Weltmeisterschaften ab 20. Oktober in Roubaix.