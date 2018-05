Australischer Galopp-Trainer Smerdon lebenslang gesperrt

Melbourne Robert Smerdon, einer der prominentesten und erfolgreichsten Trainer im Galoppsport, ist in seiner australischen Heimat wegen Dopings lebenslang gesperrt worden.

Die Gruppe soll von 2010 bis 2017 in mehr als 100 Rennen betrogen und Pferde mit leistungssteigernden Mitteln behandelt haben. Alle Tiere gehören dem Reitstall Aquanita Racing an. Richter John Bowman sprach am Donnerstag von dem "wahrscheinlich größten Skandal und den intensivsten Ermittlungen in der Geschichte des australischen Galoppsports".