Nicht der beste Deutsche Auch Lührs schafft Olympia-Norm im Triathlon

Triathlet Lasse Lührs hat die Olympia-Norm geschafft. Der 27-Jährige aus Bonn kam am Samstag beim Grand Final der World Triathlon Championships Series in Pontevedra auf den fünften Rang. Die Deutsche Triathlon-Union und der Deutsche Olympische Sportbund fordern eine Top-Acht-Platzierung als Grundvoraussetzung für die Teilnahme an den Sommerspielen im kommenden Jahr in Paris. Zudem muss Lührs im sogenannten Individual Olympic Qualification Ranking Ende Mai 2024 unter den ersten 30 sein. „Ich bin noch sprachlos“, meinte Lührs. „Wahnsinn, dass es mit der Olympia-Qualifikation geklappt hat. Mein Traum wird wahr, auf den ich so lange hingearbeitet habe.“