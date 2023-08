Auch Hörproblem stört nicht Varfolomeev genießt goldene WM-Fiesta

Aber letztlich war der laute Jubel des WM-Publikums in Valencia, die fröhliche Stimmung auf den Rängen für die erst 16 Jahre alte Ausnahmeathletin eine wertvolle Unterstützung, für die Varfolomeev unendlich dankbar war: „Ich finde es toll, dass so viele Menschen gekommen sind, und es ist schön, so viele deutsche Flaggen zu sehen.“