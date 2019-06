Anschlag auf "Big Papi" Ortiz : 400.000 Pesos Kopfgeld für Baseball-Star

David Ortiz in Diensten der Boston Red Sox. Foto: REUTERS/Dominick Reuter

Boston Nach dem Attentat auf Baseball-Star David Oritz in der Dominikanischen Republik sind mehr Informationen bekannt geworden. Dem Täter wurden 400.000 Dominikanische Pesos geboten - rund 6800 Euro.

Der Schütze gehört zu einer Gruppe von fünf Personen, die in Zusammenhang mit dem Verbrechen in einem Vergnügungspark in der dominikanischen Hauptstadt Santo Domingo festgenommen wurde. Der Mann hat nach Polizeiangaben bereits gestanden. Fünf weitere Verdächtige werden noch gesucht.