American Football : Rhein Fire ist gekommen um zu bleiben

Rhein Fire hat eine starke Comeback-Saison in der European League of Football hingelegt. Foto: IMAGO/Kessler-Sportfotografie/IMAGO/Gerold Seufert-Chang

Duisburg/Düsseldorf Rhein Fire steht kurz vor dem Ende der Comeback-Saison. Das Erreichen der Play-offs und damit ein Titelgewinn sind in diesem Jahr unwahrscheinlich, dennoch war es eine gelungene Rückkehr mit guten Zukunftsaussichten.

Das Highlight der Rückkehr-Saison von Rhein Fire in der American-Football-Liga ELF hat es womöglich schon gegeben. Beim Heimspiel gegen den Titelverteidiger Frankfurt Galaxy gewann das Team in der Duisburger Arena vor einer Rekord-Kulisse von rund 12.500 Zuschauern in letzter Sekunde und hielt damit die Chancen auf die Play-offs am Leben. „Wer dieses Spiel gesehen hat, der kommt wieder“, war sich Gesellschafter Martin Wagner hinterher sicher.

Am kommenden Sonntag bestreitet Rhein Fire sein definitiv letztes Heimspiel in diesem Jahr. Gegen die Leipzig Kings könnte mit einem Sieg noch der Einzug in die Play-offs gelingen, in denen es um den Titel geht, doch dafür müsste Fire selbst bei einem Sieg extrem viele Punkte erzielen, während es auf anderen Plätzen Schützenhilfe gibt. Im realistischsten Szenario müsste Rhein Fire die Leipzig Kings so deutlich schlagen, dass sie damit gleichzeitig eine bessere Punktedifferenz haben als Berlin Thunder, die zeitgleich zwingend gegen die Raiders aus Tirol gewinnen müssen. Aktuell liegen die Berliner 31 Punkte vorn, plus eben die zusätzlichen Zähler aus dem auch für Fire nötigen Sieg. Wahrscheinlicher ist also, dass die Comeback-Saison am Sonntag endet.

Info So kommt Rhein Fire noch in die Play-offs Szenario 1: Sieg gegen Leipzig Kings + Sieg von Berlin Thunder gegen Tirol Raiders + Niederlage von Frankfurt Galaxy + bessere Punktedifferenz als Berlin Thunder. Szenario 2: Sieg gegen Leipzig Kings + Sieg der Tirol Raiders gegen Berlin Thunder + Niederlage von Frankfurt Galaxy + bessere Punktedifferenz als Tirol Raiders. Sollte Frankfurt Galaxy sein Spiel gewinnen, braucht Rhein Fire auch hier eine bessere Punktedifferenz. Die aktuellen Differenzen sind: Fire +35, Galaxy +115, Raiders +162, Thunder +66.

Das wäre allerdings überhaupt kein Grund, um Trübsal zu blasen. Denn Rhein Fires Rückkehr war ein voller Erfolg: Die Duisburger Arena war stets gut besucht, die Begeisterung nach immerhin 15 Jahren Abstinenz sofort wieder geweckt. Die 12.500 Zuschauer beim Sieg über Frankfurt waren mehr, als in die Hälfte der zwölf Stadien aller Teams aus der European League of Football überhaupt hineinpassen.

Wenn die Fans sich am Sonntag nach der „Fire Party“, die drei Stunden vor dem Spiel beginnt und unter anderem Livemusik auf einer Bühne vor dem Stadion zu bieten hat, auf ihre Plätze begeben, werden sie zudem ein Team sehen, dass aus dem Nichts entstanden ist und schon um den Einzug in die Play-offs mitspielt. Wie schwierig es ist, in der ELF sofort anzukommen, zeigen die ebenfalls neu eingestiegenen Istanbul Rams, die von elf Spielen bislang zehn verloren. Stuttgart Surge, schon im zweiten Jahr, gewann in dieser Saison noch überhaupt nicht. Rhein Fire holte bislang sieben Siege bei vier Niederlagen, beendet die Spielzeit also so oder so mit einer positiven Bilanz - auf und neben dem Platz.

Lesen Sie auch Neues Franchise : München startet von 2023 an in der European League of Football