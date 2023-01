European League of Football Hier können Sie Rhein Fire im TV und Livestream sehen

Steht Rhein Fire nach zwölf Spielen an der Spitze seiner Conference oder ist eines von den drei besten Teams, das nicht seine Conference gewinnen konnte, ist das Team von Cheftrainer Jim Tomsula in den Play-offs. Dort geht es dann in zwei Runden um den Einzug ins Endspiel in Duisburg, das am 24. September im Hauptprogramm von Prosieben zu sehen sein wird.