In Nebraska 92.003 Fans – Weltrekordkulisse beim Frauen-Volleyball in den USA

Außerdem sorgte die Veranstaltung für weitere Bestmarken: Der bisherige Rekord für ein Frauenevent in den USA wurde übertroffen. 90.185 Fans hatten am 10. Juli 1999 das Finale der Fußball-WM zwischen den USA und China im Rose Bowl Stadium in Pasadena/Kalifornien gesehen. Zudem war es die höchste Besucherzahl in der 100-jährigen Geschichte des Memorial Stadiums in Lincoln/Nebraska, in dem normalerweise Football-Spiele ausgetragen werden.