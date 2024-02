21. WM mit 42 Jahren Timo Boll greift nochmal an

Läuft alles so, wie Boll sich das wünscht, dann wird er im Februar in Busan zum ersten Mal Weltmeister und im Juli zum siebten Mal in seiner Karriere zu Olympischen Spielen fahren. In Paris dabei zu sein, ist für ihn allerdings die nächste große Herausforderung nach der Rückkehr in die Weltspitze. Denn von den fünf deutschen WM-Spielern - Boll, Ovtcharov, Einzel-Europameister Dang Qiu sowie die ehemaligen Team-Europameister Patrick Franziska und Benedikt Duda - können nur drei auch zum Olympia-Team gehören.