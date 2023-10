Affront oder Schachzug? Dieser Deutsche steht vor einem Aufstieg ins IOC

Die Verwunderung über den bevorstehenden Aufstieg von Michael Mronz in das Internationale Olympische Komitee ist im deutschen Sport groß. Zumal der Deutsche Olympische Sportbund vom IOC erst kurz vor der offiziellen Ankündigung, den Sportmanager bei der am Sonntag beginnenden Generalversammlung in Mumbai zur Aufnahme in den Ringe-Orden vorzuschlagen, informiert wurde. Warum hat sich der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach für ihn als „unabhängige Einzelperson“ - und am organisierten Sport seines Heimatlandes vorbei - entschieden? Ein Affront oder ein kalkulierter Schachzug?