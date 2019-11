50 Seiten Anklage : Aber Russlands Leichtathletik-Chef spielt auf Zeit

Hamburg/Moskau Russland ist und bleibt das Schmuddelkind der Leichtathletik. Nun wurde der russische Verbandspräsident wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Richtlinien gesperrt.

Der 52-Jährige scheint davon auszugehen, dass er schon bald wieder an seinem Schreibtisch sitzen wird. "Natürlich werde ich den Posten für die Zeit der vorläufigen Suspendierung vorübergehend verlassen", sagte er, währenddessen will er "meinen Namen auch vor Gericht verteidigen". Wie die anderen sechs gesperrten Personen, darunter auch Lysenko, hat Schljachtin bis zum 12. Dezember Zeit, sich vor der unabhängigen Integritätskommission AIU des Weltverbandes World Athletics zu erklären.

15 Monate hatte die AIU ermittelt und am Donnerstag dann Schljachtin und Co. vorläufig gesperrt - für den wegen systematischen Dopingbetrugs seit November 2015 suspendierten russischen Verband ein weiterer Tiefpunkt. Konkret geht es um den Fall Lysenko. Der WM-Zweite von 2017 hat sein Startrecht als neutraler Athlet verloren, nachdem er innerhalb eines Jahres drei Dopingproben verpasst hatte.

Die AIU ist nun zu dem Schluss gekommen, dass "Rusaf-Offizielle an der Beschaffung falscher Erklärungen und gefälschter Dokumente" beteiligt gewesen sind, mit denen die Verstöße Lysenkos gegen die Meldeauflagen erklärt werden sollten. Unter anderem sollen laut Sunday Times Offizielle versucht haben, dem Hallen-Weltmeister mit illegalen Tricks zu helfen. So sollen Dokumente verfasst worden sein, die belegen, dass Lysenko zu krank gewesen sei, um sich ordnungsgemäß abzumelden. Diese Dokumente stammen angeblich von Ärzten, die es gar nicht gebe und die in einer Scheinklinik in Moskau gearbeitet haben sollen.