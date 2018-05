Barcelona : 18 Verletzte bei Interview mit Andres Iniesta

Barcelona Im Rahmen eines Abschieds-Interviews mit dem ehemaligen Fußball-Weltmeister Andres Iniesta auf dem spanischen TV-Sender Cuatro ist es zu einem Zwischenfall mit 18 Verletzten gekommen. Während des Gesprächs im Stadion La Satalia in Barcelona war eine Ersatztribüne mit rund 50 Personen zusammengebrochen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, laut Angaben der Polizei schwebt aber niemand in Lebensgefahr.

Am Sonntag wird der spanische Weltstar Iniesta sein letztes Spiel für den FC Barcelona bestreiten. Nach 22 Jahren bei den Katalanen verkündete der 34-Jährige Ende April seinen Abschied im Sommer.

Wo Iniesta den Rest seiner Karriere spielen wird, ist noch unklar. Für Iniesta stehen mit China und Japan zwei Szenarien zur Auswahl, die Entscheidung werde er "nächste Woche" bekannt geben, ließ er verlauten.

(sid)