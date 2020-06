Spende der SPD : Petrusheim freut sich über Eisgutschein

Die SPD übergab die Eisgutscheine an das Team des Petrus­heims. Foto: ja/SPD

WEEZE Passend zum Internationalen Tag der Pflegenden hatte sich die SPD Weeze eine anerkennende Geste für die Pfleger und Pflegerinnen des Petrusheims überlegt. Sie wurden mit einem Eisgutschein als kleines Dankeschön für ihre geleistete Arbeit bedacht.

„Leider konnte die Übergabe aus terminlichen Gründen nicht genau am Gedenktag stattfinden, aber wir freuen uns einen Termin mit dem Pflegeteam des Petrusheims in zeitlicher Nähe gefunden zu haben. Uns ist es wichtig, den Pflegenden unseren Respekt für ihre Leistungen auszudrücken. Ihre Arbeit ist physisch und psychisch belastend, doch in Corona Zeiten kommt noch mehr Verantwortung auf sie zu“, äußerte sich Frederik Smit.