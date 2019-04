HÜCKESWAGEN : SPD fordert Kosten-Disziplin

HÜCKESWAGEN Die Kosten für den geplanten Neubau der Löwen-Grundschule waren auf der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins am Donnerstagabend ein großes Thema.

Mit Sorge sieht die SPD die Entwicklungen im Planungsstadium für den Neubau der Löwen-Grundschule. Wie aus dem Schulausschuss in dieser Woche berichtet, gibt es noch keine belastbaren Zahlen. Es zeichnet sich nach den Beratungen mit den Fachplanern jedoch ab, dass das Projekt deutlich teurer werden könnte als mit maximal 14,9 Millionen Euro geplant. Ein Grund dafür ist, dass inzwischen von einem weit höheren Flächenbedarf ausgegangen wird als in der Ursprungsplanung. „Wir müssen nun alles dafür tun, einen vernünftigen Kostenrahmen zu halten“, betonte Fraktionschef Hans-Jürgen Grasemann am Donnerstagabend bei der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins im „Haus Kleineichen“.