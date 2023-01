Niederrhein Wer macht die beste Schülerzeitung?

Der Sparkassenverband hat in diesem Jahr gemeinsam mit den Rheinischen Sparkassen erneut Preise im Gesamtwert von 12.000 Euro ausgelobt. Die Besten in den jeweiligen Kategorien werden noch vor den Sommerferien zur Preisverleihung nach Düsseldorf eingeladen. Auch für diesen Wettbewerb gilt: Die Erstplatzierten in den drei Hauptkategorien sind automatisch für den Schülerzeitungswettbewerb der Bundesländer nominiert.