Drehorgelwallfahrt in Kevelaer Eine musikalische Nostalgiereise

Am Wochenende wurde die Stadt Kevelaer von den Klängen dutzender Drehorgeln erfüllt, als die alljährliche Drehorgelwallfahrt zahlreiche Besucher anlockte. Nach dem Mitsingkonzert am Freitagabend, bei dem gemeinsam Schlager und Volkslieder gesungen wurden, startete das Ereignis am Samstagmorgen um 10.30 Uhr mit dem feierlichen Einzug ins Forum Pax Christi.