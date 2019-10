Skaterhockey : Junioren spielen um den EM-Titel

Gerade haben die Play-offs um die Deutsche Skaterhockey-Meisterschaft begonnen, da legen sie auch schon eine Pause ein. Grund sie die Europameisterschaften der Junioren, die am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr in der Krefelder Sporthalle am Horkesgath ausgetragen werden.

