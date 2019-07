Kirche in Kevelaer : Schöpfungstag mit den Messdienern

TWISTEDEN Zum ersten Mal fand ein Schöpfungstag der Messdiener von St. Quirinus Twisteden statt. Im Mittelpunkt der Aktion standen die Kleinsten in Gottes Schöpfung, die Insekten, sowie unser tägliches Brot.

Jetzt traf man sich am Twistedener Friedhof, um gemeinsam mit Kai Fritz und Pete Davies-Garner Insektenhotels zu bauen. Dank einer guten Vorbereitung durch Kai und Pete konnten alle 17 Kinder ihr eigenes Insektenhaus bauen und es später zu Hause aufhängen lassen. Natürlich wurde auch ein Häuschen auf dem Twistedener Friedhof platziert. Doch auch an die nötige Nahrung für die späteren Bewohner wurde gedacht: Durch Andre Elbers wurde auf der Friedhofswiese ein 20 Quadratmeter großes Stück umgepflügt, das dann durch die Messdiener noch weiter bearbeitet werden musste. Mit Schüppe, Harke und Walze wurde der Boden durch die Messdiener beackert, um schließlich die „Niederrhein-Blumenmischung auszubringen. Zum Schluss galt es noch, mit unzähligen Gießkannen die zukünftige Blumenwiese zu bewässern und die Keimung in Gang zu setzen. So viel Arbeit machte natürlich auch hungrig. Alle durften die Küche und Räume des Jugendraums nutzen, um gemeinsam zu kochen. Zuerst bestand für die Messdiener jedoch die Aufgabe, das Nötige einzukaufen. Doch an den Kauf war die Bedingung gebunden, dass die Lebensmittel in Twisteden, jedoch zumindest regional hergestellt worden waren. Nach einiger Zeit der Beratung wurden Teams aufgestellt, die in verschiedene Richtungen ausschwärmten. Die einen gingen zur Metzgerei in Twisteden, dort wird noch selbst geschlachtet und der Metzger bezieht seine Tiere von den Bauern aus der Region. Die anderen fuhren zum Bauerladen vom Spetshof und wieder andere fuhren „in de Knipp“, um bei Mechels Bur Milch zu kaufen. Am Ende hatten die Gruppen Kartoffeln, Spargel, Erdbeeren, Eier, Kräuter, gekochten Schinken und Würstchen zusammen getragen. Ohne Anleitung eines Erwachsenen zauberten die Messdiener ein tolles Essen.