Corona-Angst in den Zügen und S-Bahnen von NRW : S-Bahnen trotz Corona überfüllt

S-Bahnen fahren nur im Stundentakt, Fahrgäste fürchten Infektionen. Nun wird geprüft, ob Fernzüge für Pendler in NRW geöffnet werden. Viele Reisende helfen sich auf andere Art.

Nachdem die Verkehrsverbünde fast alle S-Bahnen nur noch im Ein-Stunden-Takt fahren lassen, klagen viele Kunden über volle Züge. Denn so steigt die Corona-Ansteckungsgefahr. Die Lage ist so ernst, dass NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) die Bahnbetriebe gebeten hat, mit Doppelzügen zu fahren und die Fahrpläne zu überprüfen. Er drängt Bahnchef Richard Lutz in einem Brief, Fernverkehrszüge auf einer Reihe an Strecken ohne Zuschlag für Pendler zu öffnen, um etwa zwischen Aachen, Bonn, Köln und Düsseldorf S-Bahnen und Regionalzüge zu entlasten. Die Bahn erklärte, sie wolle die Bitten schnell prüfen.