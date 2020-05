Neue Flüge ab NRW im Juli : Maskenpflicht bei Ryanair und Laudamotion bei Neustart bei NRW-Flughäfen

Düsseldorf Ab Juli wollen Laudamotion und der Mutterkonzern Ryanair wieder den Flugplan hochfahren. Düsseldorf, Köln-Bonn und Weeze können mit neuen Flügen nach Süden rechnen. Alle Reisenden sollen Masken tragen, aber freie Plätze sind nicht geplant. Die Airlines hätten an den Flughäfen am liebsten Fieberkontrollen.

(rky) Der Billigflieger Laudamotion soll ab Juli von Düsseldorf aus wieder den Flugverkehr aufnehmen. Das kündigte Ryanair, der Mutterkonzern von Laudamotion, an. Ryanair wolle in ganz Europa den Luftverkehr wieder hochfahren, nachdem er im März weitgehend eingestellt worden war. Täglich seinen 1000 Flüge geplant. Die Flughäfen Weeze und Köln-Bonn erwarten, von dem Neustart zu profitieren. „Wir rechnen damit, dass Ryanair ab Juli bei uns wieder abhebt“, sagte Ludger van Bebber, Chef des Airports in Weeze, unserer Redaktion. Bis zum Ausbruch der Corona-Krise flogen drei Jets der Iren am Niederrhein. Ein Sprecher des Airports Köln-Bonn sagte, Ryanair habe sogar während der vergangenen Wochen die Route nach Dublin bedient. Ab Juli werde mit neuen Routen gerechnet.