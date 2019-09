Aldekerk : Auszeichnung für Berufsinitiative

Aldekerk Bereits zum vierten Mal in Folge wurde die Robert-Jungk-Gesamtschule für ihre Bemühungen, im Rahmen der Nachwuchsinitiative „Check in Berufswelt“ Jugendlichen Ausbildungsberufe näherzubringen, als Check-In-Schule ausgezeichnet.

In diesem Jahr öffneten 82 Unternehmen aus Krefeld ihre Türen für die Schüler. Ein Schwerpunkt lag dabei auf dem Thema „Digitalisierung in der Arbeitswelt“, welches sich auch in dem 2019 neu geschaffenen Ausbildungsberuf „Kaufmann im E-Commerce“ zeigt.