Ringen : Auf den Spuren von Jakob Koch

Vorbild für alle Neusser Ringer: der zweimalige Weltmeister Jakob Koch (vorne). Foto: red

Sieben Jahre nach dem freiwilligen Rückzug steigen die Ringer des KSK Konkordia Neuss wieder in die Bundesliga auf. Im Finalkampf gegen den KSV Witten II geht es nur noch um die Titelehren.

Jakob Koch war der Größte. Das wird allein schon daran ersichtlich, dass er der einzige aktive Sportler ist, nach dem in Neuss bisher eine Straße benannt wurde (was allerdings auch viel über den Stellenwert des Sports in Neuss aussagt).

„Es lebe der Ruhm, bei der breiten Volksmasse ist der Ringkämpfer Koch viel bekannter als der Gelehrte gleichen Namens,“ sagte der bekannte Berliner Humorist Otto Reutter über den Mann, der am 12. April 1870 im Hause Glockhammer D 137 in Neuss geboren wurde und Anfang des vergangenen Jahrhunderts „der berühmteste Ringer Deutschlands“ war, wie das „Neuigkeits-Welt-Blatt“ in seiner Ausgabe vom 3. März 1918, wenige Tage nach seinem Tod, schrieb.

Info Final-Six um NRW-Titel in Bonn-Duisdorf Ort Schmitthalle in Bonn-Duisdorf, Schmittstraße



Zeitplan 15 Uhr Finale Bezirksliga TKSV Hückelhoven - KSV Witten III; 17 Uhr Landesliga TKSV Duisdorf - SU Annen; 19 Uhr Oberliga KSK Neuss - KSV Witten II

Zwei Mal wurde Jakob Koch Weltmeister, 1902 als erster Deutscher überhaupt im Schwergewicht, drei Mal Vize-Weltmeister und zwei Mal Europameister. 1908 musste schon der bulgarische Riese Simon Antonitsch kommen, 2,13 Meter groß und 125 Kilogramm schwer, um den Neusser im WM-Finale zu besiegen.

Jakob Koch ist das Vorbild für alle, die in Neuss auf eine Ringermatte steigen. Als sich 1924 Josef Scheidtmann, Reiner Schiffer, Ludwig Püllen, Willi Paar, Heinrich Hoff, Hubert Düppers und Hubert Offermann in der Gaststätte von Willi Paar trafen, um den Kraftsportklub (KSK) Konkordia Neuss ins Leben zu rufen, taten sie das auch in Erinnerung an Jakob Koch.

Vier Jahre vor dem 100. Vereinsgeburtstag – das genaue Gründungsdatum ist unbekannt – ist der KSK Konkordia wieder in Deutschlands Ringerspitze angekommen. Mit Platz eins in der neu eingeführten Play-off-Runde der Oberliga Rheinland haben sich die Neusser den Aufstieg in die Bundesliga gesichert. Zwar steht am heutigen Samstagabend in der Schmitthalle in Bonn-Duisdorf noch der Finalkampf um die NRW-Meisterschaft auf dem Programm, doch da Gegner KSV Witten II laut Verbandsstatuten nicht aufsteigen darf, geht es dabei „nur noch“ um den Titel.“Und den wollen wir uns holen,“ sagt Hermann J. Kahlenberg.

Der Ehrenvorsitzende hat die Hälfte der Vereinsgeschichte geprägt, schließlich war er vor seiner Wahl zum Vorsitzenden 1974 bereits Geschäftsführer. Offiziell zog er sich vor sechs Jahren aus gesundheitlichen Gründen aus der Vereinsführung zurück, doch immer noch läuft wenig ohne ihn beim Kraftsportklub. Der trotzdem die Rückkehr in die Bundesliga wagt, aus der der KSK sich am Ende der Saison 2011/12 freiwillig zurückzog. Der Grund ist einfach: „Sonst würden uns die Talente laufen gehen,“ sagt Kahlenberg – und von denen haben die Neusser reichlich. Auch im Finale um die NRW-Meisterschaft „bleiben unsere Trainer Oleg Dubov und Erich Marjalke der eingeschlagenen Linie treu und setzen sieben Jugendringer ein, die in der gesamten Saison überzeugen konnten,“ sagt Kahlenberg.

Ob das reicht, um im Oberhaus des Deutschen Ringerbundes (DRB) zu bestehen, wird sich zeigen. „In den oberen Gewichtsklassen werden wir uns sich verstärken müssen,“ sagt Kahlenberg. Er setzt darauf, dass der DRB zur übernächsten Saison wieder eine Zweite Bundesliga einführt. Nachdem diese abgeschafft wurde, müssen die Oberliga-Meister direkt in die Bundesliga aufsteigen – was in den vergangenen Jahren reihenweise zum Verzicht, auch auf Neusser Seite, führte. „Der Leistungsunterschied ist einfach zu groß“, sagt Kahlenberg, der keinen Hehl daraus macht, dass er den KSK am liebsten als Zweitligist sähe. „Da passen wir sportlich gut hin.“